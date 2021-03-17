قيس السعيد: أمن تونس من أمن ليبيا

قال قيس السعيد، الرئيس التونسي، إن أمن تونس من أمن ليبيا، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقيات تجارية ومالية وحدودية مع ليبيا.وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد وصل اليوم الأربعاء، إلى مطار معيتيقة في طرابلس الليبية، في زيارة هي الأولى منذ 9 سنوات لرئيس تونسي إلى ليبيا.وتهدف الزيارة تهدف إلى دعم المسار الديمقراطي في ليبيا التي تأمل في إجراء انتخابات عامة في ديسمبر المقبل سعيًا لإنهاء الصراع المستمر منذ عشر سنوات، كما تأتي الزيارة، بحسب بيان الرئاسة التونسية، في إطار تعزيز مسار التعاون بين البلدين.وقد أعلن مكتب الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الثلاثاء، أن الرئيس سيزور ليبيا اليوم الأربعاء، وذلك بعدما أدت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا اليمين.