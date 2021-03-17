«IEA»: زيادة الطلب على النفط ومزيد من قيد إنتاج «أوبك» خلال 2021

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة، تقريرًا يعد أحد أكثر مصادر البيانات والتنبؤات والتحليلات الموثوقة في العالم بشأن سوق النفط العالمية لشهر مارس الجاري، بما في ذلك الإحصاءات والتعليقات التفصيلية على العرض والطلب والمخزونات والأسعار وأنشطة التكرير، وكذلك كتجارة النفط الدولية في دول مختارة من خارج الوكالة الدولية للطاقة.وجاء في التقرير أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 5.5 مليون برميل في اليوم في عام 2021 بعد تقلصه بمقدار 8.7 مليون برميل في اليوم في عام 2020، ويبدو أن الاستهلاك أعلى قليلًا من المتوقع في الربع الأول من عام 21، مدعومًا بالطقس البارد في شمال آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.ومن المتوقع أن يدعم الاقتصاد الأقوى ونشر اللقاحات النمو في النصف الثاني من 2021، ما يقلل فجوة الطلب على النفط مقارنة بعام 2019 من 4.8 مليون برميل في اليوم في الربع الأول من 21 إلى 1.4 مليون برميل يوميًا في الربع الرابع من 2021.وانخفض المعروض النفطي العالمي بمقدار 2 مليون برميل في اليوم في فبراير إلى 91.6 مليون برميل في اليوم بعد توقف مفاجئ في الإنتاج الأمريكي وخفضت المملكة العربية السعودية 1 مليون برميل في اليوم، ووافقت أوبك + على تمديد معظم تخفيضاتها حتى أبريل، مع إبقاء السعودية على خفضها الإضافي، وستشهد البلدان غير الأعضاء في أوبك + ارتفاعًا في الإنتاج بمقدار 700 ألف برميل في اليوم في عام 2021 بعد انخفاض قدره 1.3 مليون برميل في اليوم في عام 2020، ومن المقرر أن ينخفض ​​المعروض من النفط الأمريكي بمقدار 180 ألف برميل اليوم، بعد انخفاض قدره 600 ألف برميل اليوم في عام 2020.وارتفع إنتاج المصافي العالمية بمقدار 440 ألف برميل في اليوم في يناير، لكنه انخفض بمقدار 5 مليون برميل في اليوم على أساس سنوي، وتسبب الطقس في القطب الشمالي في الولايات المتحدة في انخفاض قدره 1.9 مليون برميلاليوم في إنتاجية فبراير ومراجعة هبوطية بمقدار 1 مليون برميل في اليوم للتقدير العالمي للربع الأول من عام 21، وكانت عمليات تشغيل المصافي الصينية أعلى بمقدار 2.2 مليون برميل في اليوم عن العام الماضي في الفترة من يناير إلى فبراير، وتشير التقديرات إلى أنها وصلت إلى مستوى قياسي جديد بلغ 14.3 مليون برميل في اليوم في فبراير. من المقرر أن تستأنف الإنتاجية العالمية النمو اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2021، وتراجعت أسهم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشهر السادس على التوالي في يناير كانون الثاني.وأدى الانخفاض الشهري بمقدار 14.2 مليون إلى ترك المخزونات عند 32023 مليون، بزيادة 63.2 مليون عن متوسطها في 2016-2020، وقادت مخزونات النفط الخام الانخفاض بتعادل مواسمي قدره 23.7 مليون برميل، وتظهر بيانات فبراير للولايات المتحدة وأوروبا واليابان أن إجمالي مخزونات الصناعة قد انخفض بمقدار 52.6 مليون برميل (1.88 مليون برميل في اليوم) في المجموع، بقيادة انخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير المتوسطة في الولايات المتحدة.وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام 7 دولارات للبرميل في فبراير إلى 62 دولارًا للبرميل في المتوسط ​​وقفزت إلى 70 دولارًا للبرميل في أوائل مارس بعد تخفيضات أوبك + في أعقاب هجوم على محطة رأس تنورة السعودية.وارتفعت الأسعار مع الطقس البارد في نصف الكرة الشمالي ودعمها الثقة المتزايدة في إطلاق اللقاحات والاقتصاد، وارتفعت منحنيات الأسعار الآجلة إلى ما يزيد عن 50 دولارًا للبرميل في NYMEX WTI، مما عزز تحوط المنتجين، وفي وقت كتابة هذا التقرير كان تداول خام برنت بسعر 68 دولارًا للبرميل بينما كان خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 65 دولارًا للبرميل.وأدى الارتفاع الحاد للنفط إلى ما يقرب من 70 دولارًا للبرميل إلى إثارة الحديث عن دورة فائقة جديدة ونقص في الإمدادات يلوح في الأفق، تشير بياناتنا وتحليلاتنا إلى خلاف ذلك كبداية، ولا تزال مخزونات النفط تبدو وفيرة مقارنة بالمستويات التاريخية على الرغم من الانخفاض المستمر من تراكم كبير خلال الربع الثاني من عام 2020، بحلول نهاية شهر يناير، وكانت مخزونات الصناعة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند 32023 مليون برميل لا تزال أعلى بمقدار 110 مليون عن العام الماضي - في بداية أزمة كورونا.علاوة على المخزون، تراكمت كمية هائلة من الطاقة الإنتاجية الفائضة نتيجة قيود العرض الخاصة بمنظمة أوبك +، ووافقت المجموعة على خفض إنتاجي قياسي بلغ 9.7 مليون برميل في اليوم العام الماضي وما زالت تحجب 8 مليون برميل في اليوم عن السوق في فبراير، وبلغت الطاقة الاحتياطية لأوبك (باستثناء إيران) 7.7 مليون برميل في اليوم، معظمها في الشرق الأوسط، والدول غير الأعضاء في أوبك المشاركة في الصفقة تمتلك 1.6 مليون برميل في اليوم إضافية يمكن طرحها في السوق في وقت قصير.وسيشهد المنتجون الذين لا يشاركون في الصفقة ارتفاعًا في الإنتاج بمقدار 700 ألف برميل اليوم في عام 2021 بعد انخفاض قدره 1.3 مليون برميل اليوم في عام 2020. ومن المتوقع أن ينخفض ​​الإنتاج الأمريكي، الذي تضرر بشدة من درجات الحرارة المتجمدة في فبراير، بمقدار 180 ألف برميل اليوم في 2021، على الرغم من التحسن التدريجي في النشاط مقارنة بركود العام الماضي.بالنسبة للطلب، فإن العودة إلى النمو تنتظرنا، كان الطلب العالمي على النفط أقوى من المتوقع في بداية العام، مدعومًا ببرودة الطقس وتحسن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، ومن المقرر أن يرتفع الطلب بمقدار 5.3 مليون برميل في اليوم من الربع الأول من 21 إلى الربع الرابع من 21.وتشير احتمالية زيادة الطلب واستمرار تقييد الإنتاج في أوبك + إلى انخفاض حاد في المخزونات خلال النصف الثاني من العام، لكن في الوقت الحالي يوجد ما يكفي من النفط في الخزانات وتحت الأرض للحفاظ على إمدادات أسواق النفط العالمية بشكل كافٍ.