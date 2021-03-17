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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مراحل مبادرة «ممارسة دوائية متميزة.. 100 مشروع تطويري»

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:48 م
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي
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كشفت الدكتورة شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، عن البرامج المتاحة في مبادرة "ممارسة دوائية متميزة، 100 مشروع تطويري".

وأشارت إلى أن المنحة مقدمة لكافة صيادلة مصر سواء الصيادلة حديثي التخرج أو صيادلة المنشآت الحكومية أو صيادلة المجتمع، وتم فتح باب التسجيل للصيادلة العاملين في كافة المؤسسات الصحية الحكومية والجامعية والخاصة، بالإضافة للصيادلة العاملين في الصيدليات العامة فى مطلع شهر فبراير 2021.

وقالت إنه تم قبول 6900 كأفراد ومؤسسات صحية مختلفة وهم المستوفين لشروط الالتحاق بالمنحة التدريبية.

وأضافت أنه من المقرر عقد أولى برامج المبادرة مطلع أبريل، للاشتراك في البرامج التدريبية التالية "حوكمة استخدام المضادات الحيوية، الصيدلة الإكلينيكية تخصص رعاية مركزة كبار، الممارسات الدوائية في تخصص الأورام، تأهيل الصيادلة للممارسات الدوائية داخل المؤسسات الصحية وتطوير أدائهم، التثقيف الدوائي وتقديم المشورة للمرض، مبادئ وأدوات جودة الرعاية الصيدلية الخاص بصيادلة المستشفيات".

وأوضحت أن المبادرة تشمل ثلاث مراحل وهي:

-مرحلة البرامج التأهيلية للممارسات الدوائية والصيدلية، وتشمل مجموعة محاضرات نظرية وورش عمل في البرامج التخصصية المختلفة على أن تقدم البرامج التدريبية عن طريق الاجتماعات الافتراضية.

- مرحلة التطبيق وتشمل تطبيق المشروعات التطويرية فى مجال الرعاية الصيدلية لمدة 3 أشهر وسوف يقوم فريق من العاملين بالإدارة العامة للممارسات الدوائية والصيدلية بمتابعة خطوات التخطيط والتنفيذ بالتعاون مع الصيادلة منسقي المشروعات.

- مرحلة متابعة العائد المتحقق من تطبيق المشروعات التطويرية فى مجال الرعاية الصيدلية ثم تقييم واختيار أفضل المشروعات.

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