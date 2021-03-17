أكثر من 25 ألف إصابة بكورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية عن تسجيل 25 ألفًا و52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و956 ألفًا و974 حالة.وقالت الوزارة- حسبما ذكر "راديو بولندا"، اليوم الأربعاء- إنه تم تسجيل 453 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 48 ألفًا و32 حالة.وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونًا و593 ألفًا و165 شخصًا، وذلك بعدما تعافى ستة آلاف شخص خلال الـ24 ساعة الماضية.