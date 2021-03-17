إحالة 43 عاملًا للتحقيق بالمصالح الحكومية بالدلنجات وشبراخيت

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بمتابعة الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.ونفذت الوحدات المحلية بمركزي الدلنجات وشبراخيت حملات تفتيشية بالتنسيق مع إدارة الرقابه والمتابعه أسفرت عن إحالة ١٤ من العاملين بالوحدة الصحية بعزبة عبد العاطى، ومدرسة الربدان للتعليم الأساسي، ووحدة الشئون الاجتماعية بالربدان للتحقيق لغيابهم بدون سند قانوني بشبراخيت.كما تم إحالة ٢٩ من العاملين بالمصالح الحكومية لتغيب بعضهم وكذلك ترك محل العمل دون سند قانوني بمركز ومدينة الدلنجات.