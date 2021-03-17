إزالة 3 حالات تعدِ على الأراضِ بدمنهور والدلنجات

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.هذا وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمركزي دمنهور والدلنجات عن إزالة 3 حالات تعدي على مساحة 1010 م2 عبارة عن:- إزالة تعديات بمساحة 500 م٢ على أرض الإصلاح الزراعى بسنهور بمركز دمنهور، وتم إيقاف أعمال بمساحة 150م٢ بعزبة عمرو بنديبة.كما تم إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 360 متر بقرية الوفائية بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.