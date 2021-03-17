ضبط 99 طن مخللات و700 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقوانين المنظمة لذلك دون تهاون أو تقاعس والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال من بعض التجار وضعاف النفوس ومنع أي تجاوزات قد تحدث ليكون ذلك رادعًا لكل من تسول له نفسه الاتجار في صحة المواطنين.وأضاف إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة لشن حملات مفاجئة ودورية بمراكز وقرى المحافظة، مشددًا على النزول وشن الحملات والرقابة على الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من سلامة المواد والسلع المعروضة ومتابعة جودتها والتأكد من مصدرها وصلاحيتها للاستخدام ومكافحة جرائم الغش التجاري والصناعي والغذائي وتوافر الشروط الصحية وسلامة التخزين.وأوضح محافظ أسيوط أنه تم ضبط 99 طن مخللات (زيتون، ليمون، لفت، جزر) و700 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة مكبرة لإدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة على الأسواق والمحال التجارية وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن التي من بينها جهاز حماية المستهلك ومديريات الصحة والطب البيطري والتموين ومسئولي حي شرق وغرب أسيوط، حيث تم تحريز المضبوطات وتحرير محاضر بالواقعة، مؤكدًا استمرار شن مثل تلك الحملات لضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين.