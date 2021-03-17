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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

كيف يسهم تطوير القاهرة التاريخية في تعظيم العائد الاقتصادي لأصحاب الحرف والورش؟

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:52 م
القاهرة التاريخية
القاهرة التاريخية
إيناس سعيد
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يلقى مشروع تطوير القاهرة التاريخية اهتمامًا كبيرًا من الدولة في الوقت الحالي، لما سيحققه هذا المشروع من نقلة تاريخية ونوعية للقاهرة، ويمكن القول إن هذا التطوير سيكون له تأثير إيجابي على عدة قطاعات وأبرزها قطاع الحرف اليدوية وقطاع السياحة.

وتزخر القاهرة بالعديد من المناطق التاريخية التي تضم ورش وحرف تراثية تجذب السياح إليها بشكل كبير، لذا سيكون لهذا التطوير دوره في تعظيم العوائد الاقتصادية للحرف التراثية الموجودة بالمنطقة عن طريق تطويرها، مما يضع القاهرة التاريخية على الخريطة السياحية بشكل أكبر مما كان عليه وسيجري الاستثمار في الحرف اليدوية المنتشرة بها هناك.

في هذا الصدد أوضح الخبراء لـ"الدستور" كيف يسهم تطوير القاهرة في تعظيم الفائدة لأصحاب الورش والحرف.

◄ تطوير القاهرة التاريخية يجذب مزيدًا من السياح

قال ممدوح الشربيني، المدير التنفيذي لغرفة صناعة الحرف اليدوية، إن تاريخ القاهرة القديمة يحتوي على أماكن سياحية لها تراث عريق في مصر، وعدد كبير من الحرف والتي تمثل أساس صناعة أي حرفة في مصر، موضحًا أن هذه الحرف أبرزها صناعة النحاس والصدف والخشب، وصناعة الحُلي ومشتملاته من الإكسسورات والذهب والفضة، وهو ما تشتهر به هذه المنطقة.

وأوضح أن وجود هذه الحرف وورشها في مناطق بعينها معروفة في القاهرة جعلها بعد ذلك مناطق سياحية مثل منطقة الحسين والمناطق المجاورة لها، لذا تعتبر نظرة الدولة لتطوير هذه المنطقة هي دعم للسياحة ودعم للحرف وأصحاب الورش في نفس الوقت.

وأشار إلى أن تطوير القاهرة التاريخية يجذب مزيدًا من السياح لقضاء زياراتهم دون وجود التكدسات والاستمتاع بجو ومناطق القاهرة والورش والحرف التي تجذبهم، منوهًا إلى استمرار وجود هذه الورش بعد التطوير ولكن التي لا تسبب خطر على المنطقة فلا يمكن عمل مخزن لصناعة الجلود مثلا داخل منطقة لضمان عدم حدوث أي مشكلة بالتالي يؤثر على المنطقة بأكلمها، ولكن سيتم الإبقاء على الحرف البسيطة مثل النحت على النحاس والفضة والزجاج لأن الآلات التي تستخدم فيها آلات خفيفة وبسيطة لا تسبب أي قلق.

وتابع أن نظرة الدولة في تطوير منطقة القاهرة التاريخية سيساعد في عمل ترويج وإخلاء للمناطق السياحية التي أصبحت مكدسة بالصناعات داخل القاهرة، لذا التطوير في الوقت الحالي يفتح السبل أمام أصحاب الورش والحرف، ويوفر فرص العمل للشباب، وزيادة فرص الرواج السياحي.

وطرح مثال أن المنطقة التي زارها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عدة أيام في مصر القديمة ومتحف الحضارة وتم عمل منطقة لصناعة الفخار التي تشتهر بها منذ قديم الأزل موجودة من 1300 سنة، لذا كل تطوير تشهده منطقة مصر القديمة وافتتاح متحف الحضارة وتطوير الطرق وفتح مجالات جديدة سيساعد في عمل رواج سياحي للمنطقة ما يعطي ثقلًا كبيرًا لقطاع الحرف، حيث توفر له الدعم بشكل مباشر وتفتح فرص العمل للشباب وتدعم الدولة في توفير العملة الصعبة بطريقة مبسطة عن طريق الأفواج السياحية التي تهتم بالقطاع الحرفي ومشغولاته ومنتجاته.


◄ التطوير نقلة جديدة للقطاع السياحي والحرف اليدوية

ومن الناحية الاقتصادية قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن منطقة القاهرة تزخر بالعديد من الحرف ذات الطابع التراثي والسياحي من هنا جاء الاهتمام بتطويرها وتطوير مناطقها السياحية والتراثية، والذي يعود بالنفع على القطاع السياحي وقطاع الحرف اليدوية والذي يُعد من أبرز القطاعات المؤثرة في مصر وخاصة في السياحة.

وأوضح «الشافعي» أن أي تطوير تشهده القاهرة سيعود بالنفع على كلا القطاعين والعاملين فيه من خلال مزيد من الجذب السياحي للمناطق التراثية والتي من أشهرها منطقة الحسين وخان الخليلي وشارع المعز، وغيرها من المناطق التي تمتاز بحرفها اليدوية والصناعات التي لا توجد في أي مكان آخر في العالم.

وأضاف أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتطوير لا تشمل جانبًا واحدًا فقط بل يكون عوائده على أكثر من جانب، فتطوير القاهرة الكبرى يسهم في زيادة التدفق السياحي لها وزيادة فرص العمل للعمالة المهارة العاملين في الحرف اليدوية، لذا كل هذا يعود بالنفع على عدة أطراف.

وأكد «الشافعي» أن المنتجات اليدوية مطلوبة لدى السائحين، وبالتالي سيكون لأصحاب هذه الورش والحرف اليدوية الفرصة لعرض مزيد من منتجاتهم في شكل حضاري مختلف بعد تطوير القاهرة، وهو ما يزيد من فرص الاستثمار فيها ويوفر فرص العمل ويزيد من العملة الصعبة.

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