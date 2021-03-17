«عمال مصر» يدعو «القومي للأجور» لبحث تطبيق الحد الأدنى على قطاعين

أكد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على تثمين التوجيهات الأخيرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات، وإقرار العلاوات، مؤكدين على أنها تعكس انحياز القيادة السياسية للمواطن والطبقة الوسطى من عمال وموظفين، والتي تمثل السواد الأعظم من المجتمع المصري، وتأتي استكمالًا لخطة هيكلة وإصلاح منظومة الأجور منذ عام 2016 وحتى الآن، بما ينعكس على تحسن مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل أزمة كورونا.ودعا مجلس الإدارة، المجلس القومي للأجور إلى سرعة الانعقاد، لمناقشة إمكانية تطبيق قرارات تحريك الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه على موظفي القطاع العام والخاص، أسوة بالقطاع الحكومي، مع سن تشريع يلزم أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى.ووضع مجلس الإدارة، خارطة طريق للتنسيق بين مجلس إدارة الاتحاد والاتحادات المحلية في جميع المحافظات بهدف الاستمرار في التواصل مع القواعد العمالية وتبني مطالبهم المشروعة.جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد، بحضور قيادات مجلس الإدارة، وهيئة مكاتب الاتحادات العمالية المحلية من 27 محافظة.وأكد مجلس الإدارة، حرصه على أن يبدأ في تفعيل الاتحادات المحلية بالمحافظات، ومواجهة مشاكلها، وعدم تسييسها، في استراتيجية تعتمد على ترتيب "البيت من الداخل" استعدادا لخارطة طريق عاجلة للنهوض بالاتحادات المحلية العمالية المنتشرة في جميع أنحاء المحافظات، والتنسيق معها لترتيب جوالات ميدانية في مواقع العمل بالشركات والمصانع بكافة المحافظات، والاستماع إلى مطالب العمال، وأوضاع المنشأت الصناعية من كافة الجوانب، وسرعة عرضها على صناع القرار لمواجهتها، وذلك في إطار حوار اجتماعي الهدف منه زيادة الإنتاج، وتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج، وكذلك تفعيل الدورات التدريبية والتثقيفية للعمال والنقابيين، من أجل توعيتهم بأهمية العمل وزيادة الإنتاج وطرق مواجهة حروب الجيل الرابع.