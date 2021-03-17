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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السفر العربي»: طرح لقاح كورونا يقود القطاع للانتعاش والتعافي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:29 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي، إن توزيع لقاح كورونا قد يكون غير متساوٍ وبالتالي يمنع بعض الوجهات من استقبال السياح، لكن هناك أيضًا العديد من الوجهات الترفيهية الشهيرة على الجانب الآخر مثل الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل وإسبانيا وتركيا تهدف إلى تطعيم 70% من سكانها قبل نهاية العام الجاري 2021، كما سيتم اتخاذ العديد من التدابير الأخرى الضرورية، والتي من المحتمل أن يتم تقديمها في العديد من الوجهات لتسهيل تعافي قطاع السفر وتخفيف القيود المفروضة عليه مثل إجراء اختبارات وفحوصات كوفيد-19 على نطاق أوسع.
 
وأضافت كورتيس، في تصريحات صحفية، أن ذلك "سوف يقود السفر الترفيهي إلى مرحلة الانتعاش والتعافي للقطاع، وذلك من خلال الإنفاق على السفر المحلي والسفر قصير المدى، والذي بلغ ذروته بنسبة تصل إلى 85% من جميع السياح الوافدين للإقامة لليلة واحدة في الشرق الأوسط، وسيعود هذا تدريجيًا إلى وضعه الطبيعي خلال السنوات الأربع القادمة ليصل إلى حوالي 70%، حيث سيصبح السفر الدولي هو الأكثر شعبية ويأخذ حصة أكبر في السوق".
 
وسيشهد سوق السفر العربي 2021 بالإضافة إلى المشاركين الدوليين مشاركة مجموعة كاملة من العارضين من منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك مجالس السياحة من الإمارات العربية المتحدة مع المعارض الرئيسية من دبي وأبو ظبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة، كما سيكون هناك أيضًا مجموعة متنوعة من العارضين الآخرين في الشرق الأوسط بما في ذلك طيران الإمارات وطيران الاتحاد وهيئة السياحة السعودية وهيئة البحرين للسياحة والمعارض والسعودية ومجلس السياحة الأردني ومجلس الترويج السياحي المصري ونيوم ومجموعة إعمار للضيافة وجميرا الدولية وغيرها الكثير. 

وفي عامه الثامن والعشرين، سيقام معرض سوق السفر العربي تحت شعار "بزوغ فجر جديد لقطاع السفر والسياحة"، وذلك بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.
 
وسيتم خلال الحدث تسليط الضوء بشكل رئيسي على الوضع الراهن لقطاع السياحة والسفر، والأهم من ذلك كله، هو التطرق إلى ما يخبئه المستقبل لهذه الصناعة، بالإضافة إلى التركيز على أبرز الاتجاهات الناشئة، وكيفية الاستفادة من الابتكار في دفع عجلة نمو هذه الصناعة إلى الأمام. 

وسيشكل سوق السفر العربي 2021 جزءًا أساسيًا من أسبوع السفر العربي، وستكون هذه النسخة وللمرة الأولى نسخة هجينة، أي سيتم إطلاق حدث افتراضي لسوق السفر العربي بعد انتهاء الحدث الرئيسي بأسبوع، حيث تهدف الشركة المنظمة من خلال ذلك إلى الوصول لشريحة أكبر من المهتمين والعاملين في هذه الصناعة، وذلك من خلال الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، الذي أقيم للمرة الأولى في وقتٍ سابق من هذا العام، وأثبت نجاحه الكبير في جذب 12،000 زائر من 140 دولة على مدار ثلاثة أيام.
 

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