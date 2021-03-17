مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء في جنوب السودان واليمن

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المتمثلة فى شحنة ألبان علاجية للأطفال والمقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية جنوب السودان.حيث أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار جوبا الدولي، وذلك لتفريغ شحنة المساعدات وتسليمها لحكومة دولة جنوب السودان.ومن جانبهم أعرب مسئولو الجانب السودانى بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية لتقديم الدعم لأبناء القارة الإفريقية، معربين عن كامل التقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على كل الشدائد التي يواجهها شعب جنوب السودان الشقيق.وفى سياق متصل، أقلعت طائرتا نقل عسكريتين من قاعدة شرق الجوية إلى مطار الملك خالد بالرياض محملة بالمساعدات الطبية المتمثلة فى شحنة ألبان علاجية للأطفال مقدمة من وزارة الصحة والسكان تمهيدًا لنقلها إلى دولة اليمن.كما أعرب المسئولون من دولة اليمن عن بالغ شكرهم للدعم المصري، مؤكدين على امتنانهم لمصر قيادة وشعبًا، مؤكدين على أهمية تلك المساعدات في دعم قطاع الصحة اليمنى.تأتى تلك المساعدات انطلاقًا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها والتضامن الكامل معهم فى مواجهة المحن والأزمات.