مواطنو قنا يتلقون اللقاح المضاد لكورونا (صور)

نشرت وزارة الصحة والسكان صورًا للمواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن أثناء تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-١٩) بمحافظة قنا.وطالبت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المواطنين بسرعة التسجيل وحجز اللقاح من خلال الموقع الإلكتروني: www.egcovac.mohp.gov.eg.وكانت وزيرة الصحة قد أعلنت عن تسجيل أكثر من 500 ألف مواطن عبر الموقع الالكتروني للحصول على اللقاح، كما كانت قد بدأت في تطعيم المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة منذ أكثر من 10 ايام ولقحت ما يقرب من 11 ألف مواطن حتى الآن.