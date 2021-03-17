دول الخليج ترفض التدخلات الخارجية في شئون الدول العربية

أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، أن دول المجلس الست ترفض أي تدخلات خارجية في شئون الدول العربية.وشدد «الزياني»، خلال مؤتمر وزراء خارجية التعاون الخليجي الذي يعقد اليوم الأربعاء في الرياض، على ضرورة "تطبيق القرارات الدولية بشأن اليمن لإنهاء الانقلاب".وأضاف: "مجلس التعاون يدعم جهود إنهاء الصراعات في سورية وليبيا واليمن، والظروف الصعبة والدقيقة في الشرق الأوسط تتطلب عملًا موحَّدًا".وأشار «الزياني» إلى أن مقررات بيان العلا أحرزت خطوات مهمة لتعزيز التعاون المشترك، مشددًا على أنه "لا بد من الإشادة بالجاهزية العالية لقوات الدفاع الجوية السعودية".