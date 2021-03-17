عرض فيلم «الجوكر» بنادى سينما أوبرا دمنهور

أقيمت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات نادي سينما أوبرا دمنهور الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.وتم خلال الفعاليات عرض الفيلم الأمريكي "الجوكر"، والذي يدور حول مهرج الحفلات والأوساط الاجتماعية والممثل الكوميدي الطموح آرثر فليك الذي يعيش مع والدته بيني في مدينة جوثام، حيث يتسم المجتمع الطبقي في مدينة جوثام بالجريمة والبطالة مما يجعل شرائح السكان تعانى الحرمان والفقر.وفيلم "الجوكر" من إنتاج عام ٢٠١٩ بطولة خواكين فينيكس، روبرت دى نيرو، زيزى بيتز، فرانسيس كونروى، إخراج: تود فيليبس.وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي لمناقشة الفيلم مع الجمهور.وتقام فعاليات النادي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.