تجديد حبس صاحب محل أجهزة كهربائية للنصب على المواطنين بالإسكندرية

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، تجديد حبس صاحب محل أجهزة كهربائية 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأجهزة المنزلية والكهربائية، مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من إحدى السيدات بقيام صاحب محل أجهزة كهربائية، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، "له معلومات جنائية"، بتلقى مبالغ مالية منها لتوظيفها واستثمارها لها بالمخالفة لأحكام القانون.وأكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وأسفرت عن قيام المتهم بممارسة نشاط اجرامي في النصب والاحتيال من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار أموالهم، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأجهزة المنزلية والكهربائية، والحصول من المبلغة على مبلغ مالى مقابل حصولها على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.