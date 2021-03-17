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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة المتهمين بمحاولة قتل ضباط مرور البساتين للجنايات

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:57 م
جريدة الدستور
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أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بإحالة 4 متهمين بمحاولة قتل ضابط وحدة مرور البساتين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وتبين أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليه ملازم أول محمود عثمان محمد، ضابط وحدة مرور البساتين عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن أطلق المتهم الأول صوبه ثلاث أعيرة نارية من السلاح الناري بحوزته حال لحاقه بالمتهمين من الثاني حتى الرابع مستقلين سيارة حائزين للأسلحة النارية والذخائر، ولكنه انبطح أرضًا لدى إطلاق تلك الأعيرة النارية وتمكنهم من الفرار من استيقافه.

كما شرعوا في سرقة السيارة المملوكة للمجني عليه سامح مجدى محمود حال كونهم حاملين الاسلحة النارية وذخائرها والأسلحة البيضاء إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو إبصار حارس العقار لہم حار كسرهم لزجاج السيارة والدلوف اليها وصياحه للمارة للحاق بهم مما حدا بهم للفرار، واستعملوا القوة والعنف مع موظف عام المجني عليه المار.

كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة (ثلاث مسدسات عياری ۹ مم و7٫65 مم) بغیر ترخيص وحازوا سلاحين ناريين غير مششخنين -مسدسين- بغير ترخيص وحازوا ذخائر طلقات مما تستخدم على الأسلحة آنفة البيان دون ترخيص.

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