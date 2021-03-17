تجديد حبس عامل للاتجار فى العملات الأجنبية بالإسكندرية

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية تجديد حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار بالعملات الأجنبية خارج السوق المصرفية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة المنشية "له معلومات جنائية"، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، متخذًا من دائرة قسم شرطة العطارين مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض على أثناء قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وهاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه، وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.