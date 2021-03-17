العراق يطرح «مدونة قانونية» لاسترداد أمواله المنهوبة

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح عن طرح "مدونة قانونية" لوضع آليات لاسترداد الأموال المنهوبة من البلاد.وقال صالح - في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء - إن "رئاسة الجمهورية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على المدونة القانونية وتتداول بشأنها مع البرلمان لمعرفة مصير الأموال المنهوبة التي ربما ذهبت لاستثمارات في الخارج".وأضاف أن "ملف الفساد ملف خطير وضخم وهو بحاجة إلى معالجات أوسع وأعمق"، مشددا على أن ضرب الفساد المالي أساسي لاستتباب الأمن.كانت لجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب قد كشفت مؤخرا عن رفض بعض الدول تسليم العراق الأموال المنهوبة، مشددة على ضرورة تشريع القوانين والاتفاقيات المهمة لاسترداد تلك الأموال والتي تقدر بأكثر من 300 مليار دولار.