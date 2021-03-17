حلف الناتو وكرواتيا يبحثان ملف الأمن فى منطقة غرب البلقان

بحث الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (الناتو) ينس ستولتنبرج مع رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش، بمقر الحلف، التحديات الأمنية الراهنة في منطقة غرب البلقان.وأكد الأمين العام، في بيان رسمي على موقع الناتو، اليوم الأربعاء التزام الحلف المستمر بالأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك من خلال سياسة الباب المفتوح ودعم الإصلاحات الدفاعية.ووجه الأمين العام، الشكر لكرواتيا على مساهماتها القيمة في عمليات (الناتو) ومهامه وانتشاره في كوسوفو والعراق ومنطقة بحر البلطيق، قائلا "إن تنوع مساهمات كرواتيا يؤكد التزامها بأجندة الناتو"، معربا عن تقديره للدعم الطبي الذي قدمته القوات المسلحة الكرواتية لمجموعة القتال متعددة الجنسيات التابعة لحلف شمال الأطلنطي في ليتوانيا خلال جائحة كورونا.ورحب ستولتنبرج بزيادة كرواتيا للإنفاق الدفاعي بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي ودعمها القوي للتعاون والشراكات بين (الناتو) والاتحاد الأوروبي في غرب البلقان.