التحقيق مع المتهمين بسحل سيدة لسرقتها في البساتين

تباشر نيابة البساتين الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق مع المتهمين بسحل سيدة أثناء سرقة حقيبتها بمنطقة البساتين.تلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا من شاب مفاده تعرض والدته للسحل أثناء سيرها بالشارع لسرقة حقيبتها، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين قيام لصوص يستقلون توك توك على سحل سيدة مسنة أثناء سيرها بالشارع لسرقة حقيبتها مما أسفر عن إصابتها بجروح وخدوش.وقام رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتتبع خط سير الجناة القبض عليهم.وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائقًا ووعاطلًا، وتم استهدافهما وضبطهما، وعثر بحوزتهما على مبلغ مالي والمركبة المستخدمة في الواقعة.تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.