العثور على جثمان «محمود السيد» الغارق فى لنش بورسعيد بغزة

كشف إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير، عن العثور على جثمان لجثة متحللة لغارق في شواطئ غزة، من المؤكد أنها للشاب المصري محمود السيد الغارق في لنش بمحافظة بورسعيد، بغاطس البحر المتوسط.وأكد "المالحي"، أن جثمان الشهيد ظهر عقب ظهور الحقيبة الخاصة به، مشيرا إلى أن الحذاء الذي عُثر عليه في جثة الشهيد يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، مؤكدا أنه جار التواصل مع أسرة الشهيد بمحافظة بورسعيد، للتأكد من هويته.وكشف "غواص الخير" أن الجثة قد لا تحتاج لتحليل dna، وذلك لوجود الحذاء الذي يدل على هوية الشهيد، الذي ظل لمدة شهر كامل في البحر.يذكر أن لنشًا تابعًا لأحد التوكيلات الملاحية بمحافظة بورسعيد، خرج لتوصيل مجموعة من الطرود لسفينة في غاطس البحر المتوسط على بعد 20 ميلًا، ونتيجة ارتفاع الأمواج لـ8 أمتار، تعرض اللنش للغرق وراح ضحيته 5 من العمال.وتمكن لنش آخر تابع لهيئة قناة السويس من استخراج جثمان "محمد السيد" الضحية الأولى للحادث، وظهر جثمان الفقيد الثاني "ماهر جابر" على شاطئ غزة برفح بعدما قذفت به الأمواج.