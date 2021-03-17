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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ماليزيا توقع على اتفاقية المنظمة الدولية لسلطات المساعدات الملاحية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:29 م
الملاحة البحریة
الملاحة البحریة
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وقعت مالیزیا على اتفاقية المنظمة الدولية لسلطات المساعدات الملاحية والمنارات، لتعزيز سلامة وكفاءة الملاحة البحریة.

وأوضحت وزارة النقل الماليزية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية اليوم الأربعاء- أن الاتفاقية وقعها عن الجانب المالیزي وزیر النقل الدكتور وي كا سیونغ، في مراسم أقیمت ببوتراجایا، وتهدف إلى تعزیز التعاون بین المنظمة والدول الأعضاء.

وذكر البيان أن ھذه الاتفاقية- التي تعد المفتاح للنھوض بدور المنظمة- جاءت متماشیة مع استهدافها الرئیسي؛ لتعزیز سلامة وكفاءة الملاحة البحریة من خلال المساهمة في تحسین وتنسیق عملھا الدولي.

يذكر أن المنظمة الدولیة لسلطات المساعدات الملاحية والمنارات تعتبر جهة فنية غير ربحية، أنشئت في عام 1957م، وتضم 289 عضوا، بینها 83 دولة، وتنظم مؤتمرھا العام مرة كل 4 سنوات، وتختار 21 عضوا للجنته.

كما تضم سلطات المساعدات البحریة والجهات المصنعة للعلامات الملاحية والجهات الاستشاریة والمعاهد العلمیة والتدریبیة في جمیع الموانئ العالمية، وتعمل على تبادل الخبرات والمعرفة فیما بینها، والتشجیع على التعاون المشترك لتوحید المعاییر الخاصة بالمساعدات الملاحية حول العالم لضمان ملاحة بحرية آمنة للسفن بما یعود بالنفع والفائدة على الموانئ المختلفة، والحد من الخسائر المادية والمحافظة على الأرواح والممتلكات وحمایة البیئة.

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