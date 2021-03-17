اليمن يكبد ميليشيات الحوثي 46 قتيلًا في معارك عنيفة بتعز وحجة

لقي أكثر من 18 عنصرا من ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، مصرعهم، في كمين محكم نفذه الجيش، في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز.وذكرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الأربعاء - أن قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا، في أطراف قرية "الزنبيل" بمديرية مقبنة وأحكمت الحصار قبل أن تستهدفه، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 18 عنصرا حوثيا وجرح آخرين وتدمير عربتين تابعتين للميليشيات.وفي محافظة حجة.. شنت قوات الجيش هجوما على مواقع تمركز الميليشيات الحوثية في مديرية عبس، ما أسفر عن مقتل 28 عنصرا من الميليشيا وجرح عشرات آخرين.وفي حجة أيضا، تفقد محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني، قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة بالخطوط الأمامية بمديرية عبس شمال المحافظة، مشيدا بالبطولات التي يسطرها منتسبو المنطقة الخامسة في مواجهة الميليشيا، وتحرير عدد من القرى التابعة لعزلة بني حسن شمال مديرية عبس.