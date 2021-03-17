سوريا: صحة الأسد وزوجته مطمئنة

أعلنت الرئاسة السورية أن صحة الرئيس بشار الأسد وزوجته مطمئنة بعد إصابتهما بكورونا، وذلك بعد أن اعلن الفريق الطبي المشرف على علاجهما أن الوضع الصحي للرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد مُطمئن وهما في مرحلة التعافي.وقد أعلنت الرئاسة السورية الأسبوع الماضي، أن الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء قد أصيبا بفيروس كورونا، موضحة "أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة" وأنهما "سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع". وتأتي إصابة الأسد وزوجته في وقت حذرت فيه وزارة الصحة من ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس في سوريا.وأوردت الرئاسة أن الأسد وزوجته خضعا لاختبار الكشف عن الفيروس "بعد شعورهما بأعراض خفيفة"، وتبينت إصابتهما "علما أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة"، موضحة أنهما "سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".