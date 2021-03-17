إسرائيل تواصل حربها المفتوحة ضد الوجود الفلسطيني بالقدس

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أفعال الاحتلال ومستوطنيه ومنظماتهم الإرهابية على الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، وحملت المجتمع الدولي المسئولية كاملة عن تقاعسه وتخليه عن تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال، خاصة ما يتعلق بنتائجها وتداعياتها على حقوق الشعب المحتل.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الخارجية قولها اليوم الأربعاء: إن الاحتلال يواصل حربه المفتوحة والشاملة ضد الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في المناطق المصنفة "ج"، مستهدفًا الأرض والإنسان ومقومات صموده الحياتية والاقتصادية، في أبشع صورة للاحتلال وعنصريته ومطاردته لكل ما هو فلسطيني في تلك المناطق.وأضافت: "يومًا بعد يوم تعمق دولة الاحتلال، وتوسع إجراءات وتدابير الابادة للوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة والمناطق المصنفة "ج"، متطرفة فى حديثها إلى تجديد محاكم الاحتلال أوامر الهدم لما يزيد على 70 منزلًا في حي البستان داخل سلوان، وصادقت ما تسمى المحكمة الإسرائيلية العليا على هدم خربة الميتة في الأغوار الشمالية.