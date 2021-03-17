عمرو يوسف يستعد للسفر إلى الأقصر من أجل «الملك»

يستعد الفنان عمرو يوسف وأسرة عمل مسلسل "الملك" للسفر إلى الأقصر مطلع الأسبوع المقبل، لتصوير عدد من المشاهد الخارجية للمسلسل هناك.واستعانت أسرة المسلسل بمصمم معارك أمريكى لإنجاز مشاهد المعارك التى يخوضها الملك أحمس خلال المسلسل.يذكر أن مصادر داخل أسرة عمل المسلسل نفت في تصريحات لـ"الدستور"، ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين حول خروج المسلسل بشكل نهائي من السباق الرمضاني وتوقف التصوير.ويجري على قدم وساق داخل أحد الأحياء بمدينة الإنتاج الإعلامي، ورفع المخرج حسين المنباوي ساعات تصوير المسلسل لتصل إلي 18 ساعة يوميا بعد أن قطع شوطا كبيرا في التصوير.وأنهى فريق العمل جزء كبير من التصوير والذي بدأ خلال الفترة الماضية داخل مدينة الانتاج الإعلامي، ويتم التصوير ما بين الديكورات الخاصة والتي بنيت خصيصا للمسلسل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وفي منطقة القناطر الخيرية.ويجسد عمرو يوسف دور الملك أحمس وفترة كفاحه ضد الهكسوس، "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ، تم التعاقد مع النجوم صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.