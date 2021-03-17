انلاع حريق هائل بمخزن أدوات صحية بالغردقة (صور)
الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:32 م
البحرالاحمر- علي عواطباعة
نشب منذ قليل حريق في مخزن أدوات صحية أسفل أحد العقارات بمدينة الغردقة، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق.
تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارا يفيد بنشوب حريق في مخزن أدوات صحية أسفل أحد العقارات خلف شارع الذهبية بمدينة الغردقة، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وجار إخماد الحريق والسيطرة عليه.
كما أصيب أحد الأشخاص بحالة إغماء في حريق هائل بمخزن أدوات صحية أسفل أحد العقارات بالغردقة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الغردقة العام بأحد سيارات الإسعاف، حيث تبين أنه المصاب صاحب مخزن الأدوات الصحية، مشيرًا أنه تم نقله إلى مستشفى الغردقة العام بمعرفة رجال الإسعاف.
تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارا يفيد بنشوب حريق في مخزن أدوات صحية أسفل أحد العقارات خلف شارع الذهبية بمدينة الغردقة، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وجار إخماد الحريق والسيطرة عليه.
كما أصيب أحد الأشخاص بحالة إغماء في حريق هائل بمخزن أدوات صحية أسفل أحد العقارات بالغردقة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الغردقة العام بأحد سيارات الإسعاف، حيث تبين أنه المصاب صاحب مخزن الأدوات الصحية، مشيرًا أنه تم نقله إلى مستشفى الغردقة العام بمعرفة رجال الإسعاف.