انلاع حريق هائل بمخزن أدوات صحية بالغردقة (صور)

نشب منذ قليل حريق في مخزن أدوات صحية أسفل أحد العقارات بمدينة الغردقة، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق.تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارا يفيد بنشوب حريق في مخزن أدوات صحية أسفل أحد العقارات خلف شارع الذهبية بمدينة الغردقة، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وجار إخماد الحريق والسيطرة عليه.كما أصيب أحد الأشخاص بحالة إغماء في حريق هائل بمخزن أدوات صحية أسفل أحد العقارات بالغردقة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الغردقة العام بأحد سيارات الإسعاف، حيث تبين أنه المصاب صاحب مخزن الأدوات الصحية، مشيرًا أنه تم نقله إلى مستشفى الغردقة العام بمعرفة رجال الإسعاف.