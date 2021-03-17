افتتاح سنة القديس يوسف والعائلة في إيبارشية الإسكندرية للأرمن الكاثوليك

بمناسبة سنة القديس يوسف والعائلة التي أعلنها قداسة البابا فرنسيس، افتتح راعي الإبراشية نيافة المطران كريكور اوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك هذه السنة المكرسة للقديس يوسف شفيع العائلة، أمس في كاتدرائية سيدة البشارة بالإسكندرية.أشترك المطران كريكور في القداس الإلهيّ جانبًا إلى أبناء الرعية والمؤمنين من سائر الكنائس، والأنشطة الرسوليّة التابعة للأبراشية.وألقى عظةً باللغتين الأرمنية والعربية عن القديس يوسف حارس العائلة ومربي يسوع وشفيع الكنيسة الجامعة وبيّن شارحًا الفضائل التي تزين بها هذا القديس العظيم، وطلب منه أن يحفظ عائلاتنا بالقداسةِ والإيمان والمحبّة والأمانة والإخلاص، وأن يرفع الله مرض كورونا من العالم ويضع السلام بين الشعوب وخاصةً في الشرق الأوسط. وبعد الكلام الجوهري، رُفعت الطلبات من قِبل راهبات الحبل بلا دنس وممثلو العائلات والشمامسة والأنشطة الرسوليّة: كورال الكلمة والجمعية الخيرية والليجيو ماريه والكشافة والفوكولاري والأطفال الصلوات باللغات الارمنية والفرنسية والعربية.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.