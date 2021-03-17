رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

افتتاح سنة القديس يوسف والعائلة في إيبارشية الإسكندرية للأرمن الكاثوليك

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:35 م
جريدة الدستور
تريزة شنودة_مونيكا جرجس
طباعة
بمناسبة سنة القديس يوسف والعائلة التي أعلنها قداسة البابا فرنسيس، افتتح راعي الإبراشية نيافة المطران كريكور اوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك هذه السنة المكرسة للقديس يوسف شفيع العائلة، أمس في كاتدرائية سيدة البشارة بالإسكندرية.

أشترك المطران كريكور في القداس الإلهيّ جانبًا إلى أبناء الرعية والمؤمنين من سائر الكنائس، والأنشطة الرسوليّة التابعة للأبراشية.

وألقى عظةً باللغتين الأرمنية والعربية عن القديس يوسف حارس العائلة ومربي يسوع وشفيع الكنيسة الجامعة وبيّن شارحًا الفضائل التي تزين بها هذا القديس العظيم، وطلب منه أن يحفظ عائلاتنا بالقداسةِ والإيمان والمحبّة والأمانة والإخلاص، وأن يرفع الله مرض كورونا من العالم ويضع السلام بين الشعوب وخاصةً في الشرق الأوسط. وبعد الكلام الجوهري، رُفعت الطلبات من قِبل راهبات الحبل بلا دنس وممثلو العائلات والشمامسة والأنشطة الرسوليّة: كورال الكلمة والجمعية الخيرية والليجيو ماريه والكشافة والفوكولاري والأطفال الصلوات باللغات الارمنية والفرنسية والعربية.

وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

هل تم إلغاء الترم الثاني بالمدارس والجامعات خلال العام الحالي؟

أول تحرك من جامعة قناة السويس في واقعة «الرشوة الجنسية»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبى العام بمديرية الصحة

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لكوبرى منقباد (صور)

image description

بـ10 ملايين جنيه.. افتتاح أول وحدة أحياء مائية في مصر بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات لشغل عدد من الوظائف

image description

تنفيذ مشروع تشاركي حضري بمدن دمياط

الأكثر قراءة

زايد: عدة دول بدأت اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

هل تم إلغاء الترم الثاني بالمدارس والجامعات خلال العام الحالي؟

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021

40 % من المصابين بـ كورونا لا تظهر عليهم أعراض

أفعال تبدو ممتعة ولكن الكلاب لا تطيقها

كوريا الجنوبية: حالة واحدة أصيبت بجلطات بعد تلقي لقاح أسترازينيكا

أيام زمان

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

سبب القطيعة بين الفنانة رجاء الجداوي وتحية كاريوكا 6 سنوات

بسبب الإنجليز.. «عبد الوارث» من كاتب حسابات لأحد عباقرة الزمن الجميل

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
ماجد حبته
قتلوها كما لو كانت أمريكية
المزيد

الثقافة

محمد القصبي يكتب: بهية لاتفرق بين عبد المنعم رياض وعوض عبد الشافي!

رباعي «دي إميتشي» في ضيافة قصر المانسترلي

أحمد الشهاوي يشارك في المهرجان العالمي للشعر

«جبل المجازات» تحصد جائزة «يحيى حقى» للكتاب الشباب