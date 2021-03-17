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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غدًا.. محمد الحلو فى سهرة فنية بأوبرا الإسكندرية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:05 م
محمد الحلو
محمد الحلو
هبه عويضه
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يحيي الفنان الكبير محمد الحلو حفلًا فنيًا على مسرح دار أوبرا الإسكندرية فى الثامنة من مساء غد الخميس، وذلك بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق الموسيقية بقيادة المايسترو أيمن محيي الدين.

ويقدم «الحلو» خلال الحفل مجموعة متميزة من أجمل اغانيه منها "اهيم شوقا.. يا حبيبى كان زمان.. عراف.. ليالى الحلمية.. عمار يا إسكندرية".. وغيرها من الأغنيات التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد، بالإضافة إلى تقديمه مختارات من أغانى الطرب الأصيل وزمن الفن الجميل.

يشارك الفنان محمد الحلو الحفل كل من الفنانة آيات فاروق، والفنانة السورية بتول، بتقديم مختارات من أجمل أغانى الموسيقى العربية.

كما تشارك بالحفل عازفة الهارب المتميزة الفنانة ياسمين حربى، حيث تقدم موسيقى رائعتى كمال الطويل ومحمد عبدالوهاب "بيع قلبك" و"يا قلبى يا خالى".

وقد رفع شباك التذاكر بمسرح دار أوبرا الاسكندرية لافتة كامل العدد، نظرًا لنفاذ تذاكر الحفل قبل أيام قليلة، ويقام الحفل طبقًا للسعة الاستيعابية المسموح بها مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المشددة من التعقيم وقياس درجة الحرارة للجمهور.

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