محافظ الغربية يشدد على إجراءات مواجهة كورونا: سنطبق القانون بحزم

دعى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أصحاب المحلات والمقاهي والورش لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بمواعيد الغلق، وأولياء أمور الطلاب بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإبلاغ عن أي تجمعات أو مراكز للدروس الخصوصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.وأوضح محافظ الغربية، أن ذلك يأتي تنفيذا لقرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولمنع التجمعات، مؤكدا أن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات.وكان رحمي قد أعلن عن غلق 33 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، وغلق وتشميع 8 مراكز للدروس الخصوصية في مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال البومين الماضيين.