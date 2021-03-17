أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

ننشر آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي 2021، حيث شغل بال كثير من المصيرين من المهتمين بالسفر وذويهم تفاصيل موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية نظرا لارتباطه بالعديد من المصالح اليومية سواء لأغراض العمل أو أغراض السياحة، وتتصدر أخبار الطيران إلى السعوديو والكويت عمليات البحث نظرا لتعلق عدد كبير من المواطنيين المصريين بجميع القرارات التي تخص مسير السفر وسير العمل في ظل الاجراءات المتبعة اتجاه فيروس كورونا.

عودة الطيران السعودي الدولي 2021

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، العديد من القرارات الهامة الخاصة باتخاذ المملكة العربية السعودية 2021 قرار السماح بالسفر من وإلى المملكة وفتح كافة المطارات في السعودية بشكل كلي في 17 من شهر مايو المقبل من العام الجاري 2021، حيث أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي في البيان الرسمي الصادرلها أنه تم وضع تعديلات خاصة بموعد السماح للقاطنيين في المملكة العربية السعودية بالسفر إلى بره الحديدو ورفع العديد من قرارات تعليق رحلات الطيران الدولي بشكل كامل وفتح مطارات السعودية بحيث يكون التوقيت الحديث في تمام الساعة الواحدة من باكر الإثنين المقبل 17 مايو2021.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية





القرار أتى في خطاب عاجل خصصته الهيئة العامة للطيران المدني السعودي إلى كل شركات الطيران العاملة على أرض مطارات السعودية، إذ أشعرتهم بتغيير التوقيت الذي كان مقررا سابقا وهو 31 مارس 2021 إلى الموعد الجديد 17/5/2021.





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الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، شدد على ضرورة وجوب الالتزام بجميع الضوابط والتعليمات الكاملة التي خصصتها اللجنة المعنية في اتخاذ التدابير الاحترازية، اللازمة لمنع انتشار كوفيد-19 في المملكة العربية السعودية، مستثنية من تنفيذ قرار السماح بالسفر والعودة الدول التي تقرر اللجنة تعليق السفر إليها أو القدوم منها بسبب انتشار (كوفيد-19) المستجد بها، خاصة في موجته الثانية.