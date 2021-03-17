انطلاق نهضة الصوم الكبير بكنيسة القيامة في المنيا الجديدة

يترأس الأب أنطون فؤاد، راعي كنيسة القيامة بالمنيا الجديدة، اليوم، فعاليات الرياضة الروحية بالكنيسة، وذلك بمناسبة الصوم الكبير، وعيد تدشين الكنيسة، وذلك تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك.ويشارك بالحضور عدد محدود من الأقباط، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.