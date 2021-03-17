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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

المجلس الإسلامي بالبرازيل: القوى الدولية تستخدم الجماعات المتطرفة لتفتيت الدول

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:04 م
جريدة الدستور
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أشاد المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل الشيخ خالد رزق تقي الدين بوثيقة القاهرة للحوار التي صدرت في ختام فعاليات المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت عنوان "حوار الأديان والثقافات" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن الحوار سوف ينتصر للعقائد والأديان في مواجهة ما يسمى بـ"حقوق الانسان" التي تنص عليها الشرائع السماوية من قبل ظهور المنظمات الدولية والمواثيق الحقوقية.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل، اليوم الأربعاء، رفضه للتوظيف السياسي للدين من جانب الجماعات المتطرفة والارهابية التي تستخدمها بعض القوى الدولية كأداة لتفتيت الدول وهدمها،مشددا على أن الأوطان أمانة تستوجب من كل مكونات المجتمع أفرادًا ومؤسسات، وشعوبًا وحكومات، المحافظة عليها بكل ما أوتوا من أدوات وفكر بعيدا عن الكراهية والتعصب.

كما أكد أهمية الإلتزام بتفعيل ما ورد في وثيقة القاهرة للحوار من إحلال لغة الحوار محل لغة الصدام والاحتراب، وذلك لتحقيق الأمن المجتمعي والسلام العالمي دون النظر إلى العرق واللون والعصبية، وتعزيز الحوار الديني والثقافي والحضاري على جميع المستويات الوطنية والدولية، وهو ما يتوافق مع القانون الأساسي للمجلس والتزاماته أمام مؤسسات جمهورية البرازيل الفيدرالية على تفاوت اختصاصاتها بين تنفيذية وتشريعية وقضائية.

وقال الشيخ خالد رزق تقي الدين:إننا نؤيد الوثيقة في ما انتهت إليه برفض ربط التطرف والإرهاب بأي دين، والزج بالمعتقدات والمقدسات في ساحات الصراعات الانتخابية والسياسية"، محذرا من أن مخاطر الإساءة للمقدسات والرموز الدينية هي تهديد للأمن والسلم الدولي، والتي لا ينجم عنها سوى المزيد من العنف والتطرف وتأجيج المشاعر وخلق العداوات.

وأضاف قائلا: إننا ندعم إنشاء المركز الدولي لحوار الأديان والثقافات الذي صادق عليه المؤتمر، مؤكدا دعمه للمركز على المستوى الدولي، لافتا الى أن المجلس سوف يقوم بمنح المركز التجارب الواعدة في البرازيل ودول أمريكا اللاتينية لإمكانية الإستفادة منها.

وأعرب رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل عن تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الأوقاف المصرية لنشر الوسطية من خلال بعثة وزارة الأوقاف المصرية في البرازيل ودروها الريادي والهام في توعية الجاليات المسلمة المغتربة.

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