موسكو تندد بقرار بريطانيا تعزيز ترسانتها النووية

نددت روسيا، اليوم الأربعاء، بقرار المملكة المتحدة البريطانية، لتعزيز ترسانتها النووية، حسبما أعلنت قناة العربية الإخبارية.وكان قد أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة سترفع "بأكثر من 40 بالمئة" سقف الرؤوس الحربية النووية المسموح بتخزينها، وفق ما أوردت وسائل إعلام بريطانية.وأفادت رئاسة الحكومة في بيان بأن جونسون سيعرض، الثلاثاء، على البرلمان نتائج تقرير عن الدفاع والأمن والسياسة الخارجية للبلاد، من شأنه تحديد مسار الحكومة للعقد المقبل.ووفقا لصحيفتَي "الجارديان" و"الصن" اللتين اطّلعتا على الوثيقة المؤلفة من مئة صفحة، فإن الحكومة تخطط لزيادة العدد الأقصى للرؤوس الحربية التي يسمح للبلاد بتخزينها إلى 260، بعدما التزمت سابقا خفض مخزونها إلى 180 رأسا حربيا بحلول منتصف العام 2020.ووفقا للصحيفتين، فإن رئيس الوزراء يستند إلى "مجموعة من التهديدات التكنولوجية والعقائدية المتزايدة" من أجل تبرير هذه الخطوة غير المسبوقة منذ الحرب الباردة.