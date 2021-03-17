رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تحرك برلماني يحذر الحكومة من إهمال مراكز الشباب بدار السلام في سوهاج

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:03 م
النائب أحمد عبد السلام
النائب أحمد عبد السلام قورة
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
طالب النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة سوهاج، من الحكومة الإسراع فى توفير جميع احتياجات مراكز الشباب داخل دائرته الانتخابية، بعد أن تحولت هذه المراكز لمجرد حوائط فلاتتوفر بها أبسط التجهيزات الرياضية حتى تكون جاذبة للشباب لممارسة الرياضة.

وقال "قورة" في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة "إن بعض مراكز الشباب على مستوى مركز دار السلام بمحافظة سوهاج تحولت إلى مناطق طاردة للشباب لعدم وجود أي أدوات بداخلها لممارسة اللعبات الرياضية"، مؤكدًا أن هناك من يقومون بعمل ساحات رياضية خاصة لجذب الشباب إليها نظير تأجير الملاعب والأدوات الرياضية لهم.

وأضاف النائب، أن شباب أهالينا من الفقراء والبسطاء ليست لديهم القدرة المالية على ممارسة الأنشطة الرياضية داخل الساحات الرياضية الخاصة، وهنا لابد أن تتدخل وزارة الشباب والرياضة لإعادة النشاط الرياضي إلى جميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بصفة عامة وداخل مركز دار السلام بمحافطة سوهاج بصفة خاصة، محذرا من حالة الإهمال المستمرة لمراكز الشباب.

موضوعات متعلقة

زايد: عدة دول بدأت اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

نتيجتك متاحة| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021 لطلاب الأزهر

العثور على جثمان «محمود السيد» الغارق فى لنش بورسعيد بغزة

الزمالك يخسر من الترجى فى القاهرة.. ويعقد موقفه فى إفريقيا


الصور

image description

محافظ أسيوط: تركيب أعمدة إنارة بالقرى ضمن «حياة كريمة»

image description

جامعة أسيوط تشارك فى مؤتمر إتاحة التعليم العالى لدمج الطلاب ذوى الإعاقة

image description

ضبط 99 طن مخللات و700 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبى العام بمديرية الصحة

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لكوبرى منقباد (صور)

الأكثر قراءة

الوزراء يوافق للمالية على التحول الرقمى في منظومة مرتبات ومستحقات موظفي الدولة

زايد: عدة دول بدأت اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط العداد الكودي| المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء 2021

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021

40 % من المصابين بـ كورونا لا تظهر عليهم أعراض

أيام زمان

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

سبب القطيعة بين الفنانة رجاء الجداوي وتحية كاريوكا 6 سنوات

بسبب الإنجليز.. «عبد الوارث» من كاتب حسابات لأحد عباقرة الزمن الجميل

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
المزيد

الثقافة

الحاج على: إعداد برنامج ثقافى للاحتفاء بـ«حقي» و«عكاشة» و«عبد الصبور»

«الأعلى للثقافة» يحتفى بالعلاقات المصرية - الفيتامية

غدًا.. حفل نتاج ورش الغناء بمشاركة الأصوات الذهبية بقصر بشتاك

اتحاد الناشرين المصريين: هناك محاولات مشبوهة للنيل من مصر