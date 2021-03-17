تحرك برلماني يحذر الحكومة من إهمال مراكز الشباب بدار السلام في سوهاج

طالب النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة سوهاج، من الحكومة الإسراع فى توفير جميع احتياجات مراكز الشباب داخل دائرته الانتخابية، بعد أن تحولت هذه المراكز لمجرد حوائط فلاتتوفر بها أبسط التجهيزات الرياضية حتى تكون جاذبة للشباب لممارسة الرياضة.وقال "قورة" في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة "إن بعض مراكز الشباب على مستوى مركز دار السلام بمحافظة سوهاج تحولت إلى مناطق طاردة للشباب لعدم وجود أي أدوات بداخلها لممارسة اللعبات الرياضية"، مؤكدًا أن هناك من يقومون بعمل ساحات رياضية خاصة لجذب الشباب إليها نظير تأجير الملاعب والأدوات الرياضية لهم.وأضاف النائب، أن شباب أهالينا من الفقراء والبسطاء ليست لديهم القدرة المالية على ممارسة الأنشطة الرياضية داخل الساحات الرياضية الخاصة، وهنا لابد أن تتدخل وزارة الشباب والرياضة لإعادة النشاط الرياضي إلى جميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بصفة عامة وداخل مركز دار السلام بمحافطة سوهاج بصفة خاصة، محذرا من حالة الإهمال المستمرة لمراكز الشباب.