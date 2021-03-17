الزراعة تستعرض تقريرا حول أنشطة معهد بحوث أمراض النباتات

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا حول ملخص أنشطة معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر فبراير الماضي.وقال الدكتور أشرف خليل مدير المعهد، إنه على صعيد رصد الحالة المرضية للمحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة، تم المرور على محاصيل الخضر المختلفة لرصد الحالة المرضية بمحافظات المنوفية، الفيوم، الغربية، والبحيرة، لافتا إلى أنه تم القيام بزيارة لبرنامج القمح بمحطتى بحوث سدس بمحافظة بنى سويف وسخا بمحافظة كفر الشيخ، لمتابعة البرامج بالمحطات البحثية المختلفة، والمرور على زراعات القمح بمحافظات المنوفية، بورسعيد، القليوبية، الشرقية، الغربية.وأوضح أنه تم رصد الحالة المرضية لمحصول بنجر السكر بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة والغربية والدقهلية، والشرقية وبني سويف للوقوف على أهم المشاكل المرضية وإعطاء التوصيات الفنية الخاصة بالمكافحة، كذلك تم رصد الحالة المرضية لمحصول الفول البلدي والعدس بمحافظات الجيزة والبحيرة ودمياط والدقهلية والمنوفية والغربية والإسماعيلية والشرقية وشمال سيناء والقليوبية والفيوم والوادى الجديد وأسيوط.وعلى صعيد النشاط الإرشادي للمعهد، أوضح أنه تنفيذ 8 مدارس حقلية لأمراض محصول الفول البلدي في محافظات مصر المختلفة، وتنفيذ 8 مدارس حقلية على أمراض محصول القمح بالمحافظات المختلفة.وبالنسبة للنشاط الإنتاجي والخدمي، تم فحص 564 رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية من الناحية المرضية، وفحص 75 عينات نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة، والاشتراك فى أعمال 16 لجنة لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية، وتم فحص 46 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، وتعريف عزلات فطرية بقسم حصر وتقسيم الفطريات، وفحص 17 طردا بهم بذور مختلفة.