رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة تستعرض تقريرا حول أنشطة معهد بحوث أمراض النباتات

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:03 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
طباعة
استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا حول ملخص أنشطة معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر فبراير الماضي.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير المعهد، إنه على صعيد رصد الحالة المرضية للمحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة، تم المرور على محاصيل الخضر المختلفة لرصد الحالة المرضية بمحافظات المنوفية، الفيوم، الغربية، والبحيرة، لافتا إلى أنه تم القيام بزيارة لبرنامج القمح بمحطتى بحوث سدس بمحافظة بنى سويف وسخا بمحافظة كفر الشيخ، لمتابعة البرامج بالمحطات البحثية المختلفة، والمرور على زراعات القمح بمحافظات المنوفية، بورسعيد، القليوبية، الشرقية، الغربية.

وأوضح أنه تم رصد الحالة المرضية لمحصول بنجر السكر بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة والغربية والدقهلية، والشرقية وبني سويف للوقوف على أهم المشاكل المرضية وإعطاء التوصيات الفنية الخاصة بالمكافحة، كذلك تم رصد الحالة المرضية لمحصول الفول البلدي والعدس بمحافظات الجيزة والبحيرة ودمياط والدقهلية والمنوفية والغربية والإسماعيلية والشرقية وشمال سيناء والقليوبية والفيوم والوادى الجديد وأسيوط.

وعلى صعيد النشاط الإرشادي للمعهد، أوضح أنه تنفيذ 8 مدارس حقلية لأمراض محصول الفول البلدي في محافظات مصر المختلفة، وتنفيذ 8 مدارس حقلية على أمراض محصول القمح بالمحافظات المختلفة.

وبالنسبة للنشاط الإنتاجي والخدمي، تم فحص 564 رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية من الناحية المرضية، وفحص 75 عينات نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة، والاشتراك فى أعمال 16 لجنة لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية، وتم فحص 46 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، وتعريف عزلات فطرية بقسم حصر وتقسيم الفطريات، وفحص 17 طردا بهم بذور مختلفة.

موضوعات متعلقة

العثور على جثمان «محمود السيد» الغارق فى لنش بورسعيد بغزة

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء في جنوب السودان واليمن

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل


الصور

image description

محافظ أسيوط: تركيب أعمدة إنارة بالقرى ضمن «حياة كريمة»

image description

جامعة أسيوط تشارك فى مؤتمر إتاحة التعليم العالى لدمج الطلاب ذوى الإعاقة

image description

ضبط 99 طن مخللات و700 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبى العام بمديرية الصحة

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لكوبرى منقباد (صور)

الأكثر قراءة

الوزراء يوافق للمالية على التحول الرقمى في منظومة مرتبات ومستحقات موظفي الدولة

زايد: عدة دول بدأت اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط العداد الكودي| المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء 2021

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021

40 % من المصابين بـ كورونا لا تظهر عليهم أعراض

أيام زمان

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

سبب القطيعة بين الفنانة رجاء الجداوي وتحية كاريوكا 6 سنوات

بسبب الإنجليز.. «عبد الوارث» من كاتب حسابات لأحد عباقرة الزمن الجميل

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
المزيد

الثقافة

الحاج على: إعداد برنامج ثقافى للاحتفاء بـ«حقي» و«عكاشة» و«عبد الصبور»

«الأعلى للثقافة» يحتفى بالعلاقات المصرية - الفيتامية

غدًا.. حفل نتاج ورش الغناء بمشاركة الأصوات الذهبية بقصر بشتاك

اتحاد الناشرين المصريين: هناك محاولات مشبوهة للنيل من مصر