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محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5414 إصابة بكورونا في إندونيسيا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:11 م
كورونا في إندونيسيا
كورونا في إندونيسيا
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سجلت السلطات الصحية في إندونيسيا 5 آلاف و414 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى مليون و430 ألفًا و458 حالة.

وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية- على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 38 ألفًا و753 حالة، وذلك عقب تسجيل 180 حالة وفاة جديدة، فيما تم تطعيم ما مجموعه 5 ملايين و739 ألفًا و648 شخصًا ضد الفيروس في إطار الحملة الوطنية للتطعيم التي انطلقت في 13 يناير الماضي.

يشار إلى أن إندونيسيا تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا جراء فيروس كورونا في جنوب شرق آسيا.

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