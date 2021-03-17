روسيا تندد بقرار بريطانيا تعزيز ترسانتها النووية

أعرب الكرملين، اليوم الأربعاء، عن أسفه لقرار المملكة المتحدة بتعزيز ترسانتها النووية بعد أن كشفت عن خطة لزيادة مخزونها من 180 رأسا حربيا إلى 260 بحلول نهاية العقد.وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين: "نأسف بشدة لأن المملكة المتحدة اختارت هذا الطريق لزيادة الرءوس الحربية النووية، وهذا القرار يضر بالاستقرار الدولي والأمن الاستراتيجي".