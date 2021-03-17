«الشرقية للدخان» تبيع 1.07 مليون سهم خزينة

قالت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، إنها باعت 1.07 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.وأضافت الشركة في بيان لبورصة، أنها حققت 2.54 مليار جنيه أرباحًا خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، بينما حققت 8.16 مليار جنيه إيرادات النشاط، مقارنة بنحو 7.69 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2020-2021 بنسبة 19 بالمائة على أساس سنوي، لتبلغ 1.37 مليار جنيه.وكانت إيرادات النشاط بلغت خلال الربع الثاني 4.21 مليار جنيه، بارتفاع 6 بالمائة على أساس سنوي.