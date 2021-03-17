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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الأقصر للسينما الإفريقية» يهدي دورته العاشرة لأرواح 5 سينمائيين راحلين

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:59 ص
مهرجان الأقصر للسينما
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
دعاء عبد المقصود
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يهدي مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية دورته العاشرة لأرواح 5 سينمائيين راحلين لكل منهم مسيرته المشرفة في السينما المصرية والعربية والأفريقية.

ويطلق المهرجان دورته باسم الراحلة مديحة يسري ويخصص لها كتابا بعنوان "سمراء النيل" يكتبه محمد محمد مستجاب، كما يخصص لها ندوة خلال فعاليات المهرجان بحضور النجوم الذين عاصروها.

كما يهدي المهرجان دورته المقبلة لروح الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد والمنتج السينمائي التونسي نجيب عياد رئيس مهرجان أيام قرطاج السينمائية، كما تهدي الدورة لروح السينمائي المغربي نور الدين الصايل وأيضا الفنان المصري الكبير الراحل محمود المليجي ويخصص له ملف خاص من ضمن نشرات المهرجان عن أعماله وأهم المحطات السينمائية في مشواره.

بالإضافة لهؤلاء يكرم المهرجان أيضا اسم الفنان السوداني الراحل الهادي الصديق وتهديه إدارة المهرجان تلك الدورة وهو من المكرمين ضمن برنامج تكريم السينما السودانية.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الممثل المصري الكبير محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارتى الثقافة والسياحة وبدعم من وزارتي الشباب والرياضة والخارجية ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين.

وكان المهرجان أعلن في وقت سابق عن تكريم الفنانة هند صبري والمخرج علي عبد الخالق، والفنان القديرسمير صبري والنجم محيي إسماعيل.

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