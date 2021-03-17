مشوارها بـ5 جنيهات.. الوادي الجديد تصعق أزمة «التوكتوك» بسيارات كهربائية

نجحت محافظة الوادي الجديد في القضاء على أزمة «التوكتوك» الذي يسيئ للشكل الحضاري بالمحافظات، من خلال استحداث استخدام سيارة كهربائية وآدمية بديلة، لتوصيل كافه المواطنين داخل المدن والقرى بـ5 جنيهات فقط للمشوار الواحد.وقال محمد صابر، سائق على السيارة صديقه البيئة، بمحافظة الوادي الجديد، أن استخدام هذه السيارة داخل المدن شيئ رائع، كونها آدمية الشكل بمعنى أن كافة المواطنين يستقلونها دون حرج مثل «التوكتوك»، وفي نفس الوقت سعر جميع الأماكن رخيص جدا مقارنة بسعر التاكسي الخاص الذي يأخذ الأضعاف في المشوار الواحد.وأضاف صابر، أن السيارة تحتوي على 3 بطاريات وتعمل ببطارية واحدة فقط والاثنتين الأخرين «استبن»، حيث تعمل البطارية الواحدة حوالي 40 كيلومتر ويعمل الثلاث بطاريات 120 كيلومتر في اليوم الواحد.وقال السائق محمد خضر لـ«الدستور»، إن السيارة موفرى جدا ولا يوجد بها بنزين أو زيت وغيره، فهي تعمل على الكهرباء فقط، كما أنها صلبة وكبيرة وتتحمل 4 أفراد بداخلها، مشيرا إلى أنه مشروع جديد لكافة الشباب الذي يبحث عن فرص عمل حقيقية للإنفاق على أسرهم وأولادهم.وكانت محافظة الوادي الجديد دشنت أول سيارات صديقة للبيئة بالمحافظة بأسعار مخفضة تعمل بالطاقة الكهربائية بديلاََ عن الوقود للحفاظ على البيئة وتقليل التكلفة.وتتميز هذه السيارات بثلاث بطاريات شحن تعمل لمسافة 120 كم وتبلغ سرعتها 50 كم ساعة، ومراوح تبريد وشاشة عرض داخلية وشنطة أمامية وزجاج كهربائي وخدمة الضمان ضد عيوب الصناعة، وسيتم التنسيق مع أحد البنوك على نظام التعاقد وأسلوب السداد.