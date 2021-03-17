بـ10 ملايين جنيه.. افتتاح أول وحدة أحياء مائية في مصر بجامعة أسيوط

افتتح الدكتور، طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، الوحدة المتكاملة لطب الأحياء المائية بقسم طب الأحياء المائية ورعايتها بمستشفى الطب البيطري، والتي تعد أول وحدة أحياء مائية متكاملة على مستوى الجمهورية والهادفة إلى تشخيص وعلاج أمراض الأحياء المائية وفق معايير عالمية، بتكلفة إجمالية تفوق الـ10 ملايين جنيه بتمويل مشترك من وحدة تطوير المشروعات بوزارة التعليم العالى والجامعة.وحول تفاصيل الوحدة، قال الدكتور أحمد عبد الهادى، رئيس قسم طب الأحياء المائية، إنها تتضمن 5 معامل متخصصة وهى معمل (البكتيريا) والذي يتم من خلاله تشخيص الأمراض البكتيرية وفحص الأسماك إكلينيكيًا، معمل (الأنسجة والخلايا الحية) والذي يضم أحدث الأجهزة والمعدات المستخدمة في زراعة الأنسجة والخلايا الحية وذلك بنظام الكابينة المعقمة، معمل(الفيروسات)والذي يتم من خلاله تشخيص الأمراض الفيروسية عن طريق التعامل مع الأنسجة الحية، معمل (البيولوجيا الجزيئية) والذي يتم خلاله استخدام البيولوجيا الجزيئية لمعرفة الأنماط التعبيرية للجينات فى الأسماك وتفاعل البلمرة المتسلسل لتشخيص أمراض الأسماك، معمل (الفطريات) والذي يتم من خلاله تشخيص الأمراض الفطرية للأسماك وعزل الفطريات وتصنيفها، مشيرًا إلى أن الوحدة تقوم بأبحاثها باستخدام أسماك حوضين من الأسماك ملحقين بالوحدة وكل حوض سعته 100 متر لخدمة الأغراض التعليمية والبحثية للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس وكذلك لأغراض إنتاجية.كما تفقد الجمال، أثناء زيارته لمستشفى الطب البيطرى، معمل زراعة الأنسجة واللقاحات البيطرية بقسم طب الحيوان والأمراض المعدية بالكلية، والذي من المقرر له أن ينتج في القريب العاجل أول لقاح أمراض الماشية وذلك تحت إشراف كادر طبى متخصص من أعضاء قسم طب الحيوان، أيضا مزرعة الماعز والأغنام والتي تم تجهيزها حديثًا وتضم عدد من الأغنام، بالإضافة إلى 20 رأس من الماعز والتى تم جلبها من أحد المزارع بمحافظة الشرقية والمستخدمة في عمل أبحاث علمية ورسائل ماجستير ودكتوراة فى هذا المجال وذلك من شأنها زيادة الثورة الحيوانية وتحسين السلالات ومن زيادة جودة الإنتاج الحيواني من الماعز.