148 ألفا و558 إجمالي إصابات كورونا في عمان
الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:57 ص
أ ش أطباعة
ذكرت وزارة الصحة العُمانية، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا المستجد في السلطنة بلغ 148 ألفا و558 إصابة منذ بداية انتشار الوباء وحتى اليوم.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء عُمان، اليوم الأربعاء - أنه تم تسجيل 1617 حالة وفاة بنسبة 10ر1% من إجمالي الإصابات، و137 ألفا و544 حالة تعاف، لتصل نسبة الشفاء إلى 93%.
وأشارت إلى أن عدد المتواجدين بالمستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 50 حالة، ليصل الإجمالي إلى 291 حالة منها 82 في العناية المركزة.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء عُمان، اليوم الأربعاء - أنه تم تسجيل 1617 حالة وفاة بنسبة 10ر1% من إجمالي الإصابات، و137 ألفا و544 حالة تعاف، لتصل نسبة الشفاء إلى 93%.
وأشارت إلى أن عدد المتواجدين بالمستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 50 حالة، ليصل الإجمالي إلى 291 حالة منها 82 في العناية المركزة.