148 ألفا و558 إجمالي إصابات كورونا في عمان

ذكرت وزارة الصحة العُمانية، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا المستجد في السلطنة بلغ 148 ألفا و558 إصابة منذ بداية انتشار الوباء وحتى اليوم.وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء عُمان، اليوم الأربعاء - أنه تم تسجيل 1617 حالة وفاة بنسبة 10ر1% من إجمالي الإصابات، و137 ألفا و544 حالة تعاف، لتصل نسبة الشفاء إلى 93%.وأشارت إلى أن عدد المتواجدين بالمستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 50 حالة، ليصل الإجمالي إلى 291 حالة منها 82 في العناية المركزة.