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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية: إدخال الصرف الصحي لجميع قرى زفتى بنهاية «حياة كريمة»

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:38 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بمركز زفتى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى وأعضاء وحدة حياة كريمة بالغربية.

بدأت الجولة بتفقد أعمال مد خطوط الغاز الطبيعي بقرية نهطاي وأعمال إدخال الصرف الصحي بقرية شبراملس، حيث تم مد خطوط الصرف الصحي بطول 1100 متر، وجارٍ الانتهاء من 400 متر أخرى بنهاية يونيو المقبل، كما تفقد المحافظ أعمال محطة الرفع بالقرية المقامة على مساحة 900 متر بإجمالي تكلفة 20 مليون جنيه، وجارٍ الانتهاء منها منتصف العام الجاري حيث ستخدم قرى (العزيزية، شبراملس، شتتا وكفرششتا).

وفي ذات السياق، تفقد المحافظ قطعة أرض تبرع بها الأهالي لإقامة محطة رفع بقرية ششتا، والتي تم الانتهاء من مد الخطوط بها بنسبة 80%، كما تفقد أعمال إدخال الصرف الصحي بقرية كفرششتا.

وأوضح المهندس المشرف على أعمال الصرف الصحي، أنه بنهاية المبادرة سيتم إدخال خدمات الصرف الصحي بجميع قرى مركز زفتى والبالغ عددها 54 قرية، حيث تم الانتهاء من 38 قرية وجارٍ الانتهاء من 16 آخرى.

ووجه المحافظ رئيس مدينة زفتى بالتواصل مع الأهالي للتبرع بقطع أراضي لإدخال خدمات الصرف الصحي بالعزب التابعة لقرى زفتى وعددها 88 عزبة وتابعًا، كما وجه الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية لإدخال الصرف الصحي بكل المباني داخل مركز ومدينة زفتى.

وفي إطار الاهتمام بتنمية المواطنين وتقديم خدمات أفضل، تفقد محافظ الغربية القافلة الاجتماعية بقرية كفرشبرا اليمن، والتي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي، حيث تم تسليم مساعدات نقدية لـ300 أسرة بإجمالي 60 ألف جنيه، كما تم تسليم مساعدات عينية لـ300 أسرة أخرى بجانب 6 أجهزة عرائس.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال إحلال وتجديد مدرسة شرشابة الثانوية المشتركة، حيث أوضح المهندس مصطفى شعبان، مدير هيئة الأبنية التعليمية، أنه سيتم الهدم والبناء وتسليم المدرسة خلال 6 أشهر بإجمالي تكلفة 8 ملايين جنيه، كما تفقد المحافظ أعمال الصيانة الجارية بمدرسة محمد سلامة المداح، والتي سيتم الانتهاء من تطويرها الأسبوع المقبل، وخلال الجولة استمع المحافظ إلى مطالب الأهالي، موجهًا بحلها على الفور.

يُذْكَر أن محافظة الغربية تقوم بتنفيذ ٥٤ مشروعًا في قطاع الغاز  بإجمالي ٥٤٢ مليون جنيه، ٣١٦ مشروعًا في قطاع مياه الشرب بإجمالي ٣٤٢ مليون جنيه و٩ مشروعات في قطاع الصرف الصحي بإجمالي ٦٤٨ مليون جنيه.

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