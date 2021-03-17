رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة 3 وجرح نحو ألفين خلال الاحتفال بعيد النار في إيران

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:56 ص
الاحتفال بعيد النار
الاحتفال بعيد النار في إيران
وكالات
طباعة
توفي ثلاثة أشخاص وجرح نحو ألفين آخرين اليوم الأربعاء خلال إحياء عيد النار الذي يسبق رأس السنة الفارسية، وفق ما أفادت منظمة الطوارئ الإيرانية.

وفي تقليد يعود الى آلاف السنين، يحيي الإيرانيون تقليد "جهارشنبه سوري" كل عام عشية اليوم الأربعاء الأخير قبل نهاية العام الفارسي، في احتفالات تبدأ مساء الثلاثاء.

ويقوم التقليد على القفز فوق نار مشتعلة من أجل دفع البلاء والأمور السلبية، مع ترداد عبارة "اعطيك لوني الأصفر (في إشارة الى المرض" و"آخذ لونك الأحمر" (في إشارة الى الحياة).

وخلال العقدين الماضيين، تحولت هذه المناسبة الى متنفس للجيل الشاب الذي يحييها من خلال استخدام كميات كبيرة من المفرقعات النارية في الشوارع، على رغم دعوات العديد من رجال الدين في الجمهورية الإسلامية الى الحد من هذه الطقوس لكونها أقرب الى "الوثنية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

برواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. حقيقة إعلان شركات البترول عن وظائف جديدة

هل تم إلغاء الترم الثاني بالمدارس والجامعات خلال العام الحالي؟


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبى العام بمديرية الصحة

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لكوبرى منقباد (صور)

image description

بـ10 ملايين جنيه.. افتتاح أول وحدة أحياء مائية في مصر بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات لشغل عدد من الوظائف

image description

تنفيذ مشروع تشاركي حضري بمدن دمياط

الأكثر قراءة

زايد: عدة دول بدأت اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

هل تم إلغاء الترم الثاني بالمدارس والجامعات خلال العام الحالي؟

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021

40 % من المصابين بـ كورونا لا تظهر عليهم أعراض

أفعال تبدو ممتعة ولكن الكلاب لا تطيقها

كوريا الجنوبية: حالة واحدة أصيبت بجلطات بعد تلقي لقاح أسترازينيكا

أيام زمان

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

سبب القطيعة بين الفنانة رجاء الجداوي وتحية كاريوكا 6 سنوات

بسبب الإنجليز.. «عبد الوارث» من كاتب حسابات لأحد عباقرة الزمن الجميل

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
ماجد حبته
قتلوها كما لو كانت أمريكية
المزيد

الثقافة

محمد القصبي يكتب: بهية لاتفرق بين عبد المنعم رياض وعوض عبد الشافي!

رباعي «دي إميتشي» في ضيافة قصر المانسترلي

أحمد الشهاوي يشارك في المهرجان العالمي للشعر

«جبل المجازات» تحصد جائزة «يحيى حقى» للكتاب الشباب