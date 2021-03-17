وفاة 3 وجرح نحو ألفين خلال الاحتفال بعيد النار في إيران

توفي ثلاثة أشخاص وجرح نحو ألفين آخرين اليوم الأربعاء خلال إحياء عيد النار الذي يسبق رأس السنة الفارسية، وفق ما أفادت منظمة الطوارئ الإيرانية.وفي تقليد يعود الى آلاف السنين، يحيي الإيرانيون تقليد "جهارشنبه سوري" كل عام عشية اليوم الأربعاء الأخير قبل نهاية العام الفارسي، في احتفالات تبدأ مساء الثلاثاء.ويقوم التقليد على القفز فوق نار مشتعلة من أجل دفع البلاء والأمور السلبية، مع ترداد عبارة "اعطيك لوني الأصفر (في إشارة الى المرض" و"آخذ لونك الأحمر" (في إشارة الى الحياة).وخلال العقدين الماضيين، تحولت هذه المناسبة الى متنفس للجيل الشاب الذي يحييها من خلال استخدام كميات كبيرة من المفرقعات النارية في الشوارع، على رغم دعوات العديد من رجال الدين في الجمهورية الإسلامية الى الحد من هذه الطقوس لكونها أقرب الى "الوثنية".