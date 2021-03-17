«علوم بنين الأزهر» بالقاهرة تنهي امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلن الدكتور سيد بكري، عميد كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الأقسام.وأوضح أن الامتحانات تمت وفق الضوابط التي قررتها لجنة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة؛ من خلال إجراء عمليات الرش والتطهير والتعقيم المستمر لجميع القاعات الدراسية بالكلية، وبالتعاون مع الدكتور خالد مخيمر، وكيل الكلية، بجانب ذلك روعي الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية؛ حفاظًا على صحة جميع منسوبي الكلية وسلامتهم.وأكد على استعداد وجاهزية الكلية لبدء الفصل الدراسي الثاني وفق الضوابط المقررة من لجنة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة.جدير بالذكر أن علوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.