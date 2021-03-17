60 ألف جرعة من لقاحي فايزر وأسترازينيكا في طريقها للسلطة الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوصول نحو 60 ألف جرعة من لقاحي فايزر وأسترازينيكا المضادين لكورونا إلى مطار بن جوريون اليوم الأربعاء، في طريقها للسلطة الفلسطينية.وقامت منظمة الصحة العالمية بإرسال اللقاحات، التي من المقرر نقلها إلى الضفة الغربية بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية.وذكر موقع "واي نت" أن ثُلث الكمية مخصصة للاستخدام في قطاع غزة، ومن المقرر أن يتم نقلها في وقت لاحق اليوم.