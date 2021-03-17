رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحصين 582 ألف رأس ماشية خلال فبراير بالمنوفية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:51 ص
جريدة الدستور
ولاء القاضى
طباعة
صرح الدكتور عادل عبد المنعم مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، بأنه تم خلال شهر فبراير الماضي تحصين 582 ألف رأس من الأبقار والأغنام والجاموس ضد أمراض الحمى القلاعية والجدري والوادي المتصدع، وكذا تحصين ما يقرب من 5 آلاف طائر بلقاح أنفلونزا الطيور.

كما تم تلقيح ما يقرب من 4 آلاف من الأبقار والجاموس بالتلقيح الصناعي، والتأمين على ما يزيد عن ألف و500 رأس من الحيوانات، فيما تم علاج 179 ألف و300 حيوان من أمراض الباطنة والجلدية والجراحة والطفيليات الداخلية والخارجية، وفحص ما يقارب 5 آلاف حيوان وعلاجها من ضعف الخصوبة والعقم، فيما تم ذبح 9 آلاف و172 رأس من الماشية بمجازر المحافظة البالغة 33 مجزرا، وكذا ذبح 46 ألف و310 طائر في 5 مجازر الدواجن بالمحافظة.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية على شن عدد 37 حملة تفتيشية على محلات بيع وتداول اللحوم والأسماك، أسفرت عن ضبط ما يزيد عن 3 طن من اللحوم والدواجن والرنجة غير صالحة للاستهلاك الأدمي، مشيرًا إلى أنه تم عقد 137 ندوة في كافة المجالات البيطرية وإزالة أسباب عدد 11 شكوى من شكاوى المواطنين بمعرفة خدمة المواطنين بالمديرية.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والجهات المعنية بتقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لحملات تحصين الماشية وتذليل كافة العقبات أمامهم لتحقيق المستهدف منها وكذا الوقاية من الأمراض التي تصيب الحيوانات وتؤثر على تنمية الثروة الحيوانية، مناشدا المواطنين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملات والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات حفاظا علي الثروة الحيوانية.

موضوعات متعلقة

برواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. حقيقة إعلان شركات البترول عن وظائف جديدة

«القومي للأجور»: اجتماع مرتقب لحسم زيادة أجور القطاع الخاص

تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين إلى 2 أبريل

عودة الرحلات | موعد استئناف الطيران بين مصر والسعودية 2021


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لكوبرى منقباد (صور)

image description

بـ10 ملايين جنيه.. افتتاح أول وحدة أحياء مائية في مصر بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات لشغل عدد من الوظائف

image description

تنفيذ مشروع تشاركي حضري بمدن دمياط

image description

سعد يثمن تكريم «التنمية المحلية» للقيادات النسائية بأسيوط

الأكثر قراءة

زايد: عدة دول بدأت اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

هل تم إلغاء الترم الثاني بالمدارس والجامعات خلال العام الحالي؟

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021

40 % من المصابين بـ كورونا لا تظهر عليهم أعراض

أفعال تبدو ممتعة ولكن الكلاب لا تطيقها

كوريا الجنوبية: حالة واحدة أصيبت بجلطات بعد تلقي لقاح أسترازينيكا

أيام زمان

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

سبب القطيعة بين الفنانة رجاء الجداوي وتحية كاريوكا 6 سنوات

«كانت فأل شؤم».. حكاية عبد المنعم إبراهيم مع «سكر هانم»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
ماجد حبته
قتلوها كما لو كانت أمريكية
المزيد

الثقافة

رباعي «دي إميتشي» في ضيافة قصر المانسترلي

أحمد الشهاوي يشارك في المهرجان العالمي للشعر

«جبل المجازات» تحصد جائزة «يحيى حقى» للكتاب الشباب

«معارج الروح» على طاولة مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية