تحصين 582 ألف رأس ماشية خلال فبراير بالمنوفية

صرح الدكتور عادل عبد المنعم مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، بأنه تم خلال شهر فبراير الماضي تحصين 582 ألف رأس من الأبقار والأغنام والجاموس ضد أمراض الحمى القلاعية والجدري والوادي المتصدع، وكذا تحصين ما يقرب من 5 آلاف طائر بلقاح أنفلونزا الطيور.كما تم تلقيح ما يقرب من 4 آلاف من الأبقار والجاموس بالتلقيح الصناعي، والتأمين على ما يزيد عن ألف و500 رأس من الحيوانات، فيما تم علاج 179 ألف و300 حيوان من أمراض الباطنة والجلدية والجراحة والطفيليات الداخلية والخارجية، وفحص ما يقارب 5 آلاف حيوان وعلاجها من ضعف الخصوبة والعقم، فيما تم ذبح 9 آلاف و172 رأس من الماشية بمجازر المحافظة البالغة 33 مجزرا، وكذا ذبح 46 ألف و310 طائر في 5 مجازر الدواجن بالمحافظة.وأكد مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية على شن عدد 37 حملة تفتيشية على محلات بيع وتداول اللحوم والأسماك، أسفرت عن ضبط ما يزيد عن 3 طن من اللحوم والدواجن والرنجة غير صالحة للاستهلاك الأدمي، مشيرًا إلى أنه تم عقد 137 ندوة في كافة المجالات البيطرية وإزالة أسباب عدد 11 شكوى من شكاوى المواطنين بمعرفة خدمة المواطنين بالمديرية.ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والجهات المعنية بتقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لحملات تحصين الماشية وتذليل كافة العقبات أمامهم لتحقيق المستهدف منها وكذا الوقاية من الأمراض التي تصيب الحيوانات وتؤثر على تنمية الثروة الحيوانية، مناشدا المواطنين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملات والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات حفاظا علي الثروة الحيوانية.