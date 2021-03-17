طفل يشارك محافظ كفرالشيخ فى وضع حجر أساس مدرسة أبوبدوى

قام اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، برفع طفل ليشاركه وضع حجر أساس مدرسة أبوبدوي بمطوبس، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد رأفت معاون المحافظ للمشروعات، وجمال فهمى رئيس مركز ومدينة مطوبس، ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.كما تفقد محافظ كفرالشيخ نقطة الإسعاف، واستمع إلى شكاوى المواطنين ومطالبهم، موجهًا بتلبية كل احتياجاتهم.وفي سياقٍ متصل، ناقش محافظ كفرالشيخ خطة إنشاء وتطوير كل المنشآت الخدمية بالقرية، والتي جاءت ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.