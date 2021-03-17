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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة عين شمس تشارك في مؤتمر «الطريق إلى إتاحة التعليم العالي»

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:08 م
الدكتور محمود المتيني
الدكتور محمود المتيني
إسراء جمال
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شاركت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، عبر تقنية " الفيديو كونفرانس" في جلسات مؤتمر "الطريق إلى إتاحة التعليم العالي في مصر"، والذي تنظمه مؤسسة حلم والاميديست بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية ووزارة التعليم العالي.

شمل المؤتمر عددًا من الندوات التفاعلية والجلسات النقاشية بين العديد من الخبراء المتخصصين في مجال الإتاحة وعدد من ممثلي الجامعات المصرية لاستعراض فرص ومعوقات الإتاحة للتعليم العالي بمصر.

وضم المؤتمر مجموعة من الجامعات المصرية التي تم إنشاء مراكز لخدمة الطلاب ذوي الاعاقة بها (عين شمس، القاهرة، المنصورة، الإسكندرية وأسيوط) بمشاركة كل من الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي، وكوينسي دیرمودي مدير مشروع المنح بالجامعات بالاميديست، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد سامي نائب رئيس جامعة القاهرة، والدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد عطية نائب رئيس جامعة المنصورة، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط.

وفي كلمته أشار الدكتور عبدالفتاح سعود إلى الجهد المبذول من جامعة عين شمس لدعم الطلاب من ذوي الإعاقة من خلال خطة تشمل الجامعة ككل من أجل إتاحة التعليم العالي لكل الطلاب دون تمييز، حيث أكد اهتمام الجامعة بتعليم ذوي الإعاقة وإعدادهم بصورة جيدة تتناسب واحتياجات سوق العمل، بما يؤهلهم ليكونوا إضافة قوية وحقيقة للأماكن التي يعملون بها مما يعزز ثقتهم بأنفسهم ومستوى تعليمهم وكفاءتهم الوظيفية.

وأوضح أنه في إطار الخطة الحالية لتجديد الحرم الجامعي تمت مراعاة أن يكون كل الحرم الجامعي متاحًا للطلاب من ذوي الإعاقة بما في ذلك المباني والطرق الداخلية بالجامعة.

وأشار أيضًا إلى أن الجامعة تعمل على طرح منصة تعليم إلكتروني تخدم الطلاب من ذوي الإعاقة في ضوء خطة التحول الرقمي للدولة، وسعي جامعة عين شمس إلى أن تكون من جامعات الجيل الرابع، إلى جانب دعم الطلاب ذوي الإعاقة من كل الاتجاهات ولا سيما النشاط الطلابي وإتاحته لجميع الطلاب من فنون ومسرح ونشاط رياضي.

وقال: إن إتاحة التعليم العالي للطلاب ذوي الإعاقة هو نهج تنتهجه جامعة عين شمس سواء في منشآتها الحالية أو المستقبلية، حيث أشار إلى أنه يتم حاليًا التخطيط لبناء حرمين جديدين للجامعة بالعبور والتجمع، حيث تم الاتفاق مع واحد من أكبر مكاتب الاستشارات الهندسية لتصميم الحرم الجامعي بكل سبل الإتاحة لذوي الإعاقة.

وفي كلمتها ذكرت الدكتور رنا الهلالي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، أن الجامعة تبذل كل الجهد من أجل خدمة الطلاب من ذوي الإعاقة، لافتة إلى دور المركز في نشر الوعي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة للتعريف باحتياجات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يوفر لهم العديد من خدمات الإتاحة.

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